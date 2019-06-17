Водитель на "Мерседесе" выехал на пешеходный мост через Владимирский спуск

Сотрудники патрульной полиции разыскивают водителя автомобиля Mercedes, который нарушил правила дорожного движения, выехав на новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов в Киеве .

Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции.

Согласно сообщению, патрульные уже установили личность владельца автомобиля и его место фактического нахождения, а также место нахождения автомобиля.

Сейчас патрульные устанавливают всех свидетелей происшествия и просят очевидцев обратиться в службу "102", чтобы помочь своими объяснениями привлечь нарушителя к ответственности.

За нарушение правил дорожного движения нарушителю грозит административная ответственность.

Напомним, пешеходно-велосипедный мост между Аркой дружбы народов и Крещатым парком открыли вечером 25 мая. Уже на следующий день два стеклянных окна в полу покрылись трещинами. Когда их меняли, треснуло третье.

Мэр Киева Виталий Кличко позже сообщил, что верхнее стекло-пленку в ближайшее время заменят на бронированное.

14 июня новый пешеходный мост закрывали на ремонт.