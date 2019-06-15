ВСУ приняли на вооружение модернизированный беспилотник Spectator-М1

Spectator-М1 - усовершенствованная версия беспилотников Spectator.

Министерство обороны приняло на вооружение беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1, созданный ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева", входящим в состав госконцерна "Укроборонпром".

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома".

"Модернизированный и усовершенствованный беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1, созданный ОАО "Меридиан" им. С. П. Королева", входящим в состав "Укроборонпрома", принят на вооружение Вооруженных Сил Украины. Соответствующий приказ, по результатам успешных государственных испытаний, подписал министр обороны Степан Полторак", - говорится в сообщении.

Spectator-М1 - усовершенствованная версия беспилотников Spectator. Он предназначен для ведения воздушной разведки, как в дневное, так и ночное время. В ходе модернизации комплекс получил новый тепловизор, более совершенную станцию управления, а также уменьшенный вес, что позволяет ему находиться в воздухе больше времени.

Усовершенствовано также программное обеспечение, которое позволяет работать с различными системами координат и проводить их конвертацию, определяя точные координаты. Кроме того, беспилотник получил новую парашютную систему, что позволило уменьшить скорость посадки до 3 м/с.

Spectator-М1 поднимается на высоту до 3 600 метров, имеет максимальную скорость в 120 км/ч, скорость, при которой выполняется задача, - 70 км/ч. В воздухе он может находиться более двух часов. Дальность полета - до 150 км.

Комплекс способен передавать видеоинформацию в цифровом кодированном виде.

Сейчас специалисты готовят Spectator-М1 к серийному производству.

Напомним, в марте ВСУ приняли на вооружение турецкие беспилотные комплексы оперативно-тактического уровня Bayraktar TB2.