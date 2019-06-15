Uber Eats протестирует дроны для доставки еды в городских условиях

Uber Eats протестирует дроны для доставки еды в городских условиях

Uber готовится начать тестирование беспилотных летательных аппаратов для коммерческого сервиса по доставке еды Uber Eats в городских условиях. Тестирование стало возможным после получения одобрения со стороны Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Об этом стало известно вскоре после того, как интернет-компания Amazon объявила о планах начать доставку посылок с помощью беспилотников «в течение ближайших нескольких месяцев».

Сообщается, что Uber завершила начальную фазу тестирования в Университете штата Сан-Диего в партнёрстве с сетью ресторанов быстрого питания McDonald's. Позже в этом году Uber планирует подключить к доставке еды с помощью дронов других партнёров сервиса Uber Eats в ресторанном бизнесе.

Uber Eats протестирует дроны для доставки еды в городских условиях

Следует отметить, что Uber использует беспилотники для выполнения только части процесса доставки груза.

После заказа клиентом еды ресторан готовит заказанный перечень блюд, после чего загружает пакет с едой в беспилотник, который доставляет его в заранее определённое место. Команда Uber Elevate Cloud Systems будет заниматься мониторингом и управлением движением беспилотников, а также уведомлять водителя автомобиля сервиса Uber Eats о том, когда и где забрать пакет с едой. После получения пакета водитель сервиса производит доставку «последней мили», вручая его клиенту.

В перспективе Uber предполагает посадку беспилотников на крышу транспортного средства сервиса Uber Eats, припаркованного рядом с пунктом назначения.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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