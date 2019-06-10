Полиция задержала межрегиональную группу автоугонщиков, по подозрению в более 20 краж

Злоумышленники обычно похищали автомобили ночью с неохраняемых стоянок

Полиция задержала двоих человек, которые угоняли машины на территориях Днепропетровской, Черниговской, Запорожской, Житомирской, Киевской областях и в столице. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции.

Задержанные подозреваются в совершении более 20 угонов автотранспорта. Полицейские установили, что злоумышленники действовали на территории пяти регионов страны.

Фото: npu.gov.ua

Полицейские установили, что подозреваемые - 34-летний и 38-летний жители Киева. Оба мужчины уже совершали аналогичные преступления и сейчас находятся под следствием.

Фото: npu.gov.ua

Подозреваемых задержали во время очередного угона.

Отмечается, что злоумышленники обычно похищали автомобили ночью с неохраняемых стоянок. Выбирали только те машины, которые не оборудованы дополнительными противоугонными устройствами и системами.

Фото: npu.gov.ua

Мужчины зачастую действовали по четкой «схеме»: угоняли автомобиль, меняли номерные знаки, а после этого похищенная машина переправлялась в другую область. Уже там участники группировки, через свои налаженные каналы, находили перекупщика.

Фото: npu.gov.ua

В ходе проведения восьми обысков в Киеве, Черкасской и Киевской областях, полицейские изъяли семь автомобилей Mazda 6, Hyundai Sonata, Volkswagen Touareg и Kia Sorento. Некоторые из машин были в разукомплектованном состоянии, с перебитыми номерами кузова.

Фото: npu.gov.ua

Также правоохранители изъяли другие доказательства: оборудование для угона автомобилей, заготовки ключей от автомобилей различных марок, специальные устройства для сканирования и автозапуска двигателя, устройство для подавления GPS и GSM сигналов, устройства для поиска «маячков», номерные знаки от ранее угнанных автомобилей, а также патроны и пневмоническую винтовку.

Фото: npu.gov.ua

Сейчас задержанные уже находятся под следствием. Зимой прошлого года в Днепропетровской области их задерживали за автоугоны. В прошлый раз суд приговорил их к аресту с правом внесения залога по миллиону гривен за каждого. Однако апелляционный суд решил изменить меру пресечения, избранную подозреваемым в совершении ряда особо тяжких преступлений, на домашний арест.

Сейчас злоумышленникам инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) и ч. 2 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в начале июня в Киеве на левом берегу угнали эвакуатор. Полиция задержала 32-летнего подозреваемого. При просмотре видеозаписей с камер наблюдения, расположенных в столице в рамках проекта "Безопасный город", правоохранители установили время "угона" и маршрут похищенного эвакуатора. Также "засекли" автомобиль, с помощью которого было совершено преступление.


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