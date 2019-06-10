Электромобиль Mazda дебютирует в 2020 году
Исполнительный директор Mazda Акира Марумото (Akira Marumoto) в интервью ресурсу Automotive News Europe обозначил планы компании по выпуску электрифицированных автомобилей.
Ещё в 2017 году, напомним, Mazda, а также Toyota Motor и поставщик автокомпонентов Denso объявили о подписании соглашения на совместную разработку основных структурных технологий для электромобилей.
Однако, как сообщил господин Марумото, первый электрический автомобиль Mazda будет выполнен на собственной архитектуре компании. Анонсировать эту модель планируется в следующем году.
Позднее, ориентировочно в 2021–2022 гг., Mazda представит гибридные автомобили с возможностью подзарядки блока аккумуляторных батарей от электрической сети.
Добавим, что в дальнейшем Mazda и Toyota будут использовать совместно разрабатываемые базовые структурные технологии для электромобилей. Соглашение между компаниями охватывает транспортные средства разных типов — от легковых автомобилей и внедорожников до фургонов и небольших грузовиков.
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Транспорт
10.06.2019 19:37