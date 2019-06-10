Электромобиль Mazda дебютирует в 2020 году

Электромобиль Mazda дебютирует в 2020 году

Исполнительный директор Mazda Акира Марумото (Akira Marumoto) в интервью ресурсу Automotive News Europe обозначил планы компании по выпуску электрифицированных автомобилей.

Ещё в 2017 году, напомним, Mazda, а также Toyota Motor и поставщик автокомпонентов Denso объявили о подписании соглашения на совместную разработку основных структурных технологий для электромобилей.

Однако, как сообщил господин Марумото, первый электрический автомобиль Mazda будет выполнен на собственной архитектуре компании. Анонсировать эту модель планируется в следующем году.

Позднее, ориентировочно в 2021–2022 гг., Mazda представит гибридные автомобили с возможностью подзарядки блока аккумуляторных батарей от электрической сети.

Электромобиль Mazda дебютирует в 2020 году

Добавим, что в дальнейшем Mazda и Toyota будут использовать совместно разрабатываемые базовые структурные технологии для электромобилей. Соглашение между компаниями охватывает транспортные средства разных типов — от легковых автомобилей и внедорожников до фургонов и небольших грузовиков.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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