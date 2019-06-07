Украинская DelFast готовит новый электробайк — Top 2.0 будет мощнее и быстрее

Украинская компания DelFast готовит к выпуску новую модель электрического байка под названием Top 2.0. Информацию о новинке собрало издание ITC, пишут AIN.UA.

Top — самая быстрая модель в линейке компании с разгоном до 80 км/час. Также есть более тихоходные версии:  Lite, Prime и Partner.

Украинская DelFast готовит новый электробайк — Top 2.0 будет мощнее и быстрее
Top 2.0 на фабрике Delfast. Источник: Electrek

В новой версии появятся: двигатель на 5 кВт (вместо 3 кВт), защита от воды и пыли по стандарту IP5, батарея на 3,5 кВт*ч. На переднюю вилку установят двухдисковые гидравлические тормоза.

У байка появятся новые управляющий контролер и дисплей, на который выводится навигация и параметры движения. Изменится ли запас хода — неизвестно.

Top 2.0 ориентировочно начнут поставлять в четвертом квартале 2019 года. Покупатели, которые уже оформили предзаказ на текущую версию, смогут заказать вместо нее новый байк. Цена Top 2.0 неизвестна, предыдущая версия стоит $3900.


Михаил Сапитон, AIN


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