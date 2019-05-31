В Харькове закрылась автошкола, где получала права Зайцева

Аккредитационная комиссия осталась недовольна материально-технической базой "Транстура".

В Харькове закрылась автошкола, где получала права Зайцева
Фото: стопкадр трансляции

Харьковская автошкола "Транстур", где получала водительские права участница ДТП с шестью погибшими Алена Зайцева, прекратила свою деятельность.

Об этом в эфире "ОбозTV" заявил начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

По его словам, учреждению дали две недели на устранение всех выявленных нарушений. В частности, аккредитационная комиссия осталась недовольна материально-технической базой "Транстура".

"По моему мнению, в автошколе понимали общественный резонанс и решили не исправлять недочеты. Потому что им все равно не дали бы "жить" после случившегося. Поэтому, наверное, они решили прекратить свою деятельность. Но из-за дерегуляции мы фактически не можем проводить проверки после подобных случаев", - заявил Криклий.

Отметим, что харьковские правоохранители уже через три дня после аварии заявили, что будет изучать обстоятельства получения Зайцевой водительских прав. Уголовное производство по данному факту было открыто позднее, в декабре 2017 года.

Напомним, 18 октября 2017 года в центре Харькова авто Lexus под управлением 20-летней студентки Елены Зайцевой врезалось в автомобиль Volkswagen Tuareg под управлением предпринимателя Геннадия Дронова, который выезжал из переулка, в результате Lexus отбросило на пешеходов. На месте погибли пять человек, еще одна женщина скончалась в больнице. Шесть человек были тяжело травмированы.

26 февраля 2019 года суд приговорил Зайцеву и Дронова к 10 годам тюрьмы. Их также обязали выплатить 8 млн компенсации семьям жертв ДТП. Защита Зайцевой добивается смягчения приговора - вместо десяти лет тюрьмы она требует 5 лет условного наказания.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Китае изготовили прототип маглев-поезда, развивающего скорость 600 км/чВ Китае изготовили прототип маглев-поезда, развивающего скорость 600 км/ч
Топ-30 электрокаров по запасу хода и емкости батареи
В Киеве возник пожар на строящемся судне ВМСУВ Киеве возник пожар на строящемся судне ВМСУ
"Укравтодор" предложил ремонтировать территориальные дороги в бетоне"Укравтодор" предложил ремонтировать территориальные дороги в бетоне
В Польше сгорел двухэтажный пассажирский автобус "Киев - Прага"В Польше сгорел двухэтажный пассажирский автобус "Киев - Прага"
Блок рекламы


Похожие новости
В Харькове трамвай сошел с рельсов и врезался в легковушкуВ Харькове трамвай сошел с рельсов и врезался в легковушку
Осужденная за смертельное ДТП Зайцева просит 5 лет условного заключения вместо 10 лет тюрьмыОсужденная за смертельное ДТП Зайцева просит 5 лет условного заключения вместо 10 лет тюрьмы
В Харькове мужчина совершил двойное ДТП на угнанном автоВ Харькове мужчина совершил двойное ДТП на угнанном авто
В Харькове водителю бросили в салон гранатуВ Харькове водителю бросили в салон гранату
Зайцева, осужденная за смертельное ДТП в Харькове, попросила об условном срокеЗайцева, осужденная за смертельное ДТП в Харькове, попросила об условном сроке
В Харькове из-за прорыва трубы в кипятке едва не утонула "Mazda" с водителем и пассажиромВ Харькове из-за прорыва трубы в кипятке едва не утонула "Mazda" с водителем и пассажиром
Осужденная за смертельное ДТП в Харькове Зайцева сменила адвоката и подала апелляциюОсужденная за смертельное ДТП в Харькове Зайцева сменила адвоката и подала апелляцию
В Харькове кондуктор трамвая пинком прогнала "зацепера"
В Харькове трамвай насмерть сбил мужчинуВ Харькове трамвай насмерть сбил мужчину
В Харькове около тысячи человек вышли на марш против повышения тарифа на проездВ Харькове около тысячи человек вышли на марш против повышения тарифа на проезд
Последние новости
Подгружаем последние новости