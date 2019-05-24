Представлена электрическая версия Opel Corsa с запасом хода в 330 км

Компания Opel представила полностью электрический автомобиль Corsa-e. Новый электрокар имеет динамичный внешний облик и сохраняет компактные размеры предыдущих поколений.

При длине 4,06 м Corsa-e продолжает оставаться практичным и хорошо организованным пятиместным автомобилем. Поскольку Opel является дочерней компанией французского автомобилестроителя Groupe PSA, внешний облик Corsa-e имеет общие черты с Peugeot e-208.

Линия крыши на 48 мм ниже в сравнении с предыдущей моделью. Это никак не отразилось на комфорте пассажиров, поскольку водительское место расположено на 28 мм ниже обычного. Отмечается, что управляемость и динамика вождения возрастают благодаря тому, что центр тяжести сместился вниз.

Электрокар наделен отзывчивой и динамичной системой управления, которая делает вождение комфортным и удобным. Современный дизайн салона может быть дополнен кожаными сидениями.

В конструкции Corsa-e применен блок аккумуляторных батарей на 50 кВт·ч, который обеспечивает запас хода в 330 км. Стоит отметить, что за 30 минут зарядки можно восполнить до 80 % энергии батареи. Рассматриваемый электрокар развивает мощность до 136 лошадиных сил, а крутящий момент достигает отметки в 260 Н·м. Водитель может выбирать между режимами вождения Normal, Eco и Sport, используя наиболее оптимальный для себя вариант. Скорость в 50 км/ч набирается за 2,8 с, тогда как для разгона до 100 км/ч потребуется 8,1 с.

Corsa-e будет поставляться с 7-дюймовым или 10-дюймовым сенсорным дисплеем, а также системой спутниковой навигации. Приобрести новый электрокар от Opel можно будет через несколько недель. Розничная стоимость Corsa-e ещё не была озвучена.



