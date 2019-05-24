На смену «Черному ястребу»: конвертоплан Bell V-280 Valor

Разработанный фирмой Bell при поддержке концерна Lockheed Martin конвертоплан V-280 Valor завершил испытания и готов вступить в завершающую фазу борьбы с вертолетом Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant.

Обе эти машины рассматриваются Министерством обороны США в качестве преемника многоцелевого вертолета UH-60 Black Hawk, который будет отправлен на пенсию в 2030 году. Несмотря на то, что «Чёрный ястреб» по многим параметрам удовлетворяет американских военных, было признано, что в войнах будущего, особенно в локальных конфликтах, огромную роль будет играть мобильность подразделений и время их доставки в нужный район. То есть грядущий сменщик «Черного ястреба» должен быть весьма быстрым, и именно скорость ставилась во главу угла при начале работ как над V-280 Valor, так и над SB-1 Defiant.

Несмотря на все плюсы UH-60 Black Hawk, его максимальная скорость не превышает 300 км/ч, и это категорически не устраивает американских военных. По их убеждению, армейские и уж тем более специальные операции обречены на неудачу, если доставлять солдат в нужную точку на вертолете, скорость которого ненамного превышает скорость вертолетов времен Вьетнамской войны. В наше время и в недалеком будущем это категорически недопустимо, вот почему был объявлен тендер на более скоростную машину, способную развивать максимальную скорость в полтора раза больше.

На испытаниях V-280 Valor не только уложился в требуемый норматив, но и превысил его, разогнавшись до 556 км/ч. А это, между прочим, скорость лучших истребителей начального периода Второй мировой войны. Хотя этот конвертоплан не истребитель и даже не самолет, а, фактически, многоцелевое транспортное средство, способное перевозить 14 человек и взлетать и садиться вертикально.

Уложился конвертоплан и в другие требования: грузоподъемность 4500 кг и максимальная дальность полета 3900 км. Кроме того, он оказался проще в обслуживании и дешевле конвертоплана V-22 Osprey. Главным образом за счет того, что разработчики значительно упростили конструкцию машины, отказавшись от используемого на модели Bell сложного поворотного крыла, которое нередко становилось причиной разнообразных проблем при эксплуатации конвертоплана. У V-280 Valor крыло жестко состыковано с фюзеляжем, а поворотными сделаны только роторы двигателей — решение простое и вместе с тем удачное, что наверняка впоследствии оценят техники, которым предстоит обслуживать конвертоплан. На снижении стоимости также сказалась борьба с лишним весом, путем широкого использования композитных материалов. V-280 Valor оснащается двумя двигателями General Electric T64 — моторы хоть и не самые современные, но их конструкция за десятилетия производства практически доведена до совершенства, а по надежности они вообще считаются одними из лучших в мире.

Первый прототип V-280 Valor был показан в 2013 году, впервые в воздух конвертоплан поднялся 18 декабря 2017 года и вот теперь цикл испытаний завершен и осталось ждать решения Министерства обороны США , которому предстоит сделать выбор между V-280 Valor или скоростным вертолетом с толкающим винтом SB-1 Defiant. По своему оба претендента уникальны и самобытны, оба значительно превосходят UH-60 Black Hawk и если американские военные не выберут победителя, а примут на вооружение обе машины, ничего удивительного в этом не будет. Такое уже случалось и не раз. К тому же не стоит забывать, что в конкурсе участвуют такие любимчики Пентагона как Bell-Lockheed Martin с одной стороны и Sikorsky-Boeing с другой. Ну как можно обидеть кого-то из них? Тем более американский налогоплательщик все равно за все заплатит, достаточно посмотреть на американский оборонный бюджет.



