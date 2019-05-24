На смену «Черному ястребу»: конвертоплан Bell V-280 Valor

На смену «Черному ястребу»: конвертоплан Bell V-280 Valor

Разработанный фирмой Bell при поддержке концерна Lockheed Martin конвертоплан V-280 Valor завершил испытания и готов вступить в завершающую фазу борьбы с вертолетом Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant.

Обе эти машины рассматриваются Министерством обороны США в качестве преемника многоцелевого вертолета UH-60 Black Hawk, который будет отправлен на пенсию в 2030 году. Несмотря на то, что «Чёрный ястреб» по многим параметрам удовлетворяет американских военных, было признано, что в войнах будущего, особенно в локальных конфликтах, огромную роль будет играть мобильность подразделений и время их доставки в нужный район. То есть грядущий сменщик «Черного ястреба» должен быть весьма быстрым, и именно скорость ставилась во главу угла при начале работ как над V-280 Valor, так и над SB-1 Defiant.

Несмотря на все плюсы UH-60 Black Hawk, его максимальная скорость не превышает 300 км/ч, и это категорически не устраивает американских военных. По их убеждению, армейские и уж тем более специальные операции обречены на неудачу, если доставлять солдат в нужную точку на вертолете, скорость которого ненамного превышает скорость вертолетов времен Вьетнамской войны. В наше время и в недалеком будущем это категорически недопустимо, вот почему был объявлен тендер на более скоростную машину, способную развивать максимальную скорость в полтора раза больше.

На смену «Черному ястребу»: конвертоплан Bell V-280 Valor

На испытаниях V-280 Valor не только уложился в требуемый норматив, но и превысил его, разогнавшись до 556 км/ч. А это, между прочим, скорость лучших истребителей начального периода Второй мировой войны. Хотя этот конвертоплан не истребитель и даже не самолет, а, фактически, многоцелевое транспортное средство, способное перевозить 14 человек и взлетать и садиться вертикально.

Уложился конвертоплан и в другие требования: грузоподъемность 4500 кг и максимальная дальность полета 3900 км. Кроме того, он оказался проще в обслуживании и дешевле конвертоплана V-22 Osprey. Главным образом за счет того, что разработчики значительно упростили конструкцию машины, отказавшись от используемого на модели Bell сложного поворотного крыла, которое нередко становилось причиной разнообразных проблем при эксплуатации конвертоплана. У V-280 Valor крыло жестко состыковано с фюзеляжем, а поворотными сделаны только роторы двигателей — решение простое и вместе с тем удачное, что наверняка впоследствии оценят техники, которым предстоит обслуживать конвертоплан. На снижении стоимости также сказалась борьба с лишним весом, путем широкого использования композитных материалов. V-280 Valor оснащается двумя двигателями General Electric T64 — моторы хоть и не самые современные, но их конструкция за десятилетия производства практически доведена до совершенства, а по надежности они вообще считаются одними из лучших в мире.

На смену «Черному ястребу»: конвертоплан Bell V-280 Valor

Первый прототип V-280 Valor был показан в 2013 году, впервые в воздух конвертоплан поднялся 18 декабря 2017 года и вот теперь цикл испытаний завершен и осталось ждать решения Министерства обороны США, которому предстоит сделать выбор между V-280 Valor или скоростным вертолетом с толкающим винтом SB-1 Defiant. По своему оба претендента уникальны и самобытны, оба значительно превосходят UH-60 Black Hawk и если американские военные не выберут победителя, а примут на вооружение обе машины, ничего удивительного в этом не будет. Такое уже случалось и не раз. К тому же не стоит забывать, что в конкурсе участвуют такие любимчики Пентагона как Bell-Lockheed Martin с одной стороны и Sikorsky-Boeing с другой. Ну как можно обидеть кого-то из них? Тем более американский налогоплательщик все равно за все заплатит, достаточно посмотреть на американский оборонный бюджет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Компания Boeing завершила обновление программного обеспечения на скандальных лайнерах серии МАХКомпания Boeing завершила обновление программного обеспечения на скандальных лайнерах серии МАХ
Египетские военные освободили пятерых украинских моряков, задержанных на танкере Sea SharkЕгипетские военные освободили пятерых украинских моряков, задержанных на танкере Sea Shark
Новый Opel Corsa: первые фото.Новый Opel Corsa: первые фото.
Boeing вставит “Апачу” в хвост второй винтBoeing вставит “Апачу” в хвост второй винт
Volkswagen Golf задерживается, но показывает интерьер.Volkswagen Golf задерживается, но показывает интерьер.
Блок рекламы


Похожие новости
В Австралии разбился конвертоплан морской пехоты СШАВ Австралии разбился конвертоплан морской пехоты США
В Одессу прибыли два конвертоплана из США В Одессу прибыли два конвертоплана из США
Украина и Испания создадут уникальный конвертопланУкраина и Испания создадут уникальный конвертоплан
Mercedes GLC пришел на смену модели GLK.Mercedes GLC пришел на смену модели GLK.
Vespa выпускает скутер 946 в версии BellissimaVespa выпускает скутер 946 в версии Bellissima
Новый конвертоплан легко сможет летать как самолетНовый конвертоплан легко сможет летать как самолет
Новый летательный аппарат придет на смену вертолетамНовый летательный аппарат придет на смену вертолетам
Правительство РФ снова попробует ввести обязательную сезонную смену покрышекПравительство РФ снова попробует ввести обязательную сезонную смену покрышек
Армия США заказала создание конвертоплановАрмия США заказала создание конвертопланов
Отзыв шлемов BellОтзыв шлемов Bell
Последние новости
Подгружаем последние новости