В Киеве на Академика Глушкова сгорело 5 машин

2 автомобиля сгорело полностью.

Ночью 21 мая в Киеве на пр. Академика Глушкова, 9-Д горело 5 автомобилей. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления ДСНС Украины в Киеве.

Фото: informator.ua

В 3:38 спасателям поступило сообщение о пожаре во дворе 24-этажного жилого дома. На место прибыли пожарные 26-й Государственной пожарно-спасательной части.

Фото: informator.ua

Они установили, что изначально произошло возгорание в автомобилях Daewoo Lanos и Mercedes. Далее огонь распространился на рядом стоящие 3 машины: Mitsubishi Outlander, BMW X5 и Nissan Micra.

Фото: informator.ua

Отмечается, что в 3:58 спасатели ликвидировали пожар.

В результате пожара Daewoo Lanos и Mercedes сгорели полностью, в Mitsubishi Outlander - выгорел моторный отсек, повреждено лакокрасочное покрытие и салон автомобиля, а BMW X5 и Nissan Micra повреждено покрытие.

Все обстоятельства происшествия правоохранительные органы еще устанавливают.

Погибших и травмированных нет.

Напомним, 17 февраля в Одессе сгорел автомобиль участника протестов против застройки города. Пожар произошел в непосредственной близости от дома мужчины. Его самого в момент ЧП там не было, но была его семья с маленькими детьми.


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