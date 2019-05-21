Водитель, попавший в ДТП, арестован за хранение гранаты, пистолета и патронов

После аварии мужчина вел себя вызывающе и сопротивлялся полицейским.

Фото: kv.npu.gov.ua

В Киевской области водитель автомобиля Меrсеdеs не справился с управлением и попал в яму, в результате чего произошло возгорание авто. Пока поврежденный автомобиль грузили на эвакуатор, водитель начал себя вести вызывающе и сопротивляться полицейским. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в области.

Нарушителем оказался 36-летний киевлянин, который в настоящее время проживает в селе Мархаловка. В отношении водителя составили административный протокол по ст. 185 КУпАП за злостное неповиновение работнику правоохранительного органа и доставили его в отдел полиции. Во время поверхностного осмотра у мужчины обнаружили и изъяли гранату "РГД-5" с запалом, пистолет "ТТ" и 8 патронов.

Установлено, что молодой человек уже имел проблемы с законом за незаконное хранение оружия и неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

Поврежденный автомобиль, на котором госномера не соответствовали действительности, поместили на площадку временного содержания в качестве вещественного доказательства. При проведении неотложного осмотра транспортного средства полицейские изъяли из багажного отделения еще 4 пары разных госномеров.

Также был проведен неотложный осмотр по месту жительства водителя. Там полицейские изъяли две дымовые шашки и патроны. Все изъятые у мужчины незаконные предметы отправлены на проведение соответствующих экспертиз.

По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Работники полиции выясняют происхождение госномеров, оружия и боеприпасов.


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