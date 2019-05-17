В Сумах пожарные предотвратили взрыв баллонов с газом в автобусе

Возгорание началось в моторном отсеке.

Фото: sm.dsns.gov.ua

Спасатели ГосЧС в Сумах погасили пожар в пассажирском автобусе и ликвидировали угрозу взрыва газовых баллонов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел сегодня днем, около 12:30, в центре Сум. Пожарных вызвал водитель авто, проезжавший мимо. Сообщается, что возгорание произошло в моторном отсеке автобуса, огонь быстро распространился по транспортному средству и угрожал газобалонному оборудованию.

Фото: sm.dsns.gov.ua

Сотрудники патрульной полиции перекрыли движение в районе ЧП. Погасить огонь удалось только через полчаса, после чего пожарные еще некоторое время охлаждали 7 газовых баллонов с метаном. Взрыв удалось предотвратить.

По предварительным данным, в автобусе на момент возгорания находился только водитель, который не пострадал. Причина устанавливается.

Фото: sm.dsns.gov.ua


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