В Сумах пожарные предотвратили взрыв баллонов с газом в автобусе
Возгорание началось в моторном отсеке.
Спасатели ГосЧС в Сумах погасили пожар в пассажирском автобусе и ликвидировали угрозу взрыва газовых баллонов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел сегодня днем, около 12:30, в центре Сум. Пожарных вызвал водитель авто, проезжавший мимо. Сообщается, что возгорание произошло в моторном отсеке автобуса, огонь быстро распространился по транспортному средству и угрожал газобалонному оборудованию.
Сотрудники патрульной полиции перекрыли движение в районе ЧП. Погасить огонь удалось только через полчаса, после чего пожарные еще некоторое время охлаждали 7 газовых баллонов с метаном. Взрыв удалось предотвратить.
По предварительным данным, в автобусе на момент возгорания находился только водитель, который не пострадал. Причина устанавливается.
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