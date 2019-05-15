Оборот в 80 000 грн, прибыль — 40 000 грн: сколько заработают водители Uber Shuttle в Киеве

Какие требования к машинам

Как пишет Liga.net, озвученные Uber требования: машина не старше 2008 года, 16-22 сидячих мест с ремнями безопасности, исправный кондиционер. Отечественные марки не примут к рассмотрению, в приоритете — микроавтобусы Mercedes, Volkswagen, Toyota. , пишут AIN.UA

На сайте Uberdrive, крупнейшего партнера Uber в Украине, требования и условия расписаны детальнее. Сообщается, что к рассмотрению принимают Mercedes Sprinter, VW Crafter, Renault Master, Ford Transit и другие марки в хорошем состоянии. Возрастное ограничение тоже условное — машины старше 2008 года могут принять, но только после отправки фото. Остальные требования совпадают: ремни и кондиционер должны работать исправно.

Сколько можно заработать

На презентации сервиса в Uber заявили, что заработок водителей со своим авто составит от 80 000 грн. Если выручка будет меньше, компания покроет разницу.

Uberdrive опубликовал ориентировочный бизнес-план для водителей Uber Shuttle. В нем указано, что оборот за месяц будет достигать 81 320 грн или около $3000. При этом, расходная часть — 40 495 грн/мес.

Оборот в 80 000 грн, прибыль — 40 000 грн: сколько заработают водители Uber Shuttle в Киеве

Бизнес-план для Uber Shuttle. Фото: Uberdrive

В нее входит выплата налогов и комиссии сервису, зарплата водителю (16 000 грн), расходы на топливо и обслуживание машины. Пробег одного автобуса составит 200-250 км в день или 1000-1250 км/неделю. Маршруты будут обслуживаться только в будние дни с 7:00 до 21:00. География поездок: Киев и пригороды.

По подсчетам компании, собственник автомобиля будет получать до 40 000 грн чистой прибыли или 8 грн/км. При этом, сумма рассчитана в пересчете на один автобус. При регистрации автопарка доходы могут отличаться.


Михаил Сапитон, AIN


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