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В Херсоне грузовик насмерть сбил 11-летнего мальчика на велосипеде Он внезапно выехал на перекресток. В Херсоне грузовик насмерть сбил 11-летнего мальчика на велосипеде Фото: hr.npu.gov.ua В Херсоне грузовик насмерть сбил 11-летнего мальчика. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Херсонской области. Авария произошла на улице Ракетной. “Полиция установила, что 52-летний водитель грузовика совершил наезд на ребенка, в результате которого мальчик от полученных травм скончался на месте”, - говорится в сообщения. По данным полиции, предварительная причина ДТП - внезапный выезд велосипедиста на перекресток. Открыто производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Полиция выясняет обстоятельства происшествия и проводит экспертизы. Напомним, ранее во Львовской области произошло ДТП с несовершеннолетним водителем.

LB.ua

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