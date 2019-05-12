В Херсоне грузовик насмерть сбил 11-летнего мальчика на велосипеде

Он внезапно выехал на перекресток.

В Херсоне грузовик насмерть сбил 11-летнего мальчика на велосипеде
В Херсоне грузовик насмерть сбил 11-летнего мальчика на велосипеде
Фото: hr.npu.gov.ua

В Херсоне грузовик насмерть сбил 11-летнего мальчика. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Херсонской области.

Авария произошла на улице Ракетной.

“Полиция установила, что 52-летний водитель грузовика совершил наезд на ребенка, в результате которого мальчик от полученных травм скончался на месте”, - говорится в сообщения.

По данным полиции, предварительная причина ДТП - внезапный выезд велосипедиста на перекресток.

Открыто производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Полиция выясняет обстоятельства происшествия и проводит экспертизы.

Напомним, ранее во Львовской области произошло ДТП с несовершеннолетним водителем.


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