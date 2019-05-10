Раскрыты некоторые подробности будущего электрокара Dyson

Раскрыты некоторые подробности будущего электрокара Dyson

Стали известны подробности будущего электрического автомобиля британской компании Dyson. Появилась информация о том, что разработчик зарегистрировал несколько новых патентов. Чертежи, прилагаемые к патентной документации, позволяют сказать о том, что будущий электрокар внешне сильное напоминает Range Rover. Несмотря на это, руководитель компании Джеймс Дайсон (James Dyson) заявил о том, что последние патенты не раскрывают истинного облика электромобиля. Чертежи позволяют сформировать представление о том, какие варианты рассматриваются компанией, которая намерена использовать своё первое электрическое авто в качестве платформы для внедрения собственных достижений в аэродинамике.

Вероятнее всего, транспортное средство британских разработчиков будет иметь стандартные размеры, поскольку директор Dyson отметил, что компания не следит за дизайном автомобилей других производителей, многие из которых создают компактные электрокары. По его мнению, уровень комфорта вождения таких транспортных средств существенно ограничивает их привлекательность и полезность. Не исключено, что будущий электрокар получит большие колеса, что сделает его эффективным не только в городских условиях, но и на пересечённой местности.

Раскрыты некоторые подробности будущего электрокара Dyson

Остаётся неясным, когда компания сможет представить прототип первого электрокара. Ранее сообщалось, что в разработку авто вложены миллиарды долларов, а над проектом трудится около 500 инженеров. Известно также, что производство электрокара Dyson будет развёрнуто на заводе в Сингапуре. По некоторым данным, в настоящее время прототип находится в завершающей стадии и готовится к началу испытаний. Это означает, что коммерческая версия авто может быть представлена в ближайшие годы.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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