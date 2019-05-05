Hyundai увеличила ёмкость батареи электрокара Ioniq на треть

Hyundai увеличила ёмкость батареи электрокара Ioniq на треть

Компания Hyundai представила обновлённую версию автомобиля Ioniq Electric, оснащённого полностью электрической силовой установкой.

Сообщается, что ёмкость блока аккумуляторных батарей машины возросла более чем на треть — на 36 %. Теперь она составляет 38,3 кВт·ч против 28 кВт·ч у прежней версии. Как следствие, возрос и запас хода: на одной подзарядке можно преодолеть расстояние до 294 км.

Электрическая силовая установка обеспечивает мощность в 136 лошадиных сил. Крутящий момент достигает 295 Н·м.

Hyundai увеличила ёмкость батареи электрокара Ioniq на треть

Обновлённый электрокар оборудован 7,2-киловаттным бортовым зарядным устройством против 6,6-киловаттного у предыдущей версии. Утверждается, что при использовании станции быстрой подзарядки на 100 кВт восполнить запас энергии до 80 % можно менее чем за час — за 54 минуты.

Hyundai увеличила ёмкость батареи электрокара Ioniq на треть

Автомобиль поддерживает сервисы Hyundai Blue Link для подключённых транспортных средств. При помощи приложения для смартфона можно контролировать уровень заряда батареи, дистанционно запускать климатическую установку, блокировать и разблокировать дверные замки и пр.

Hyundai увеличила ёмкость батареи электрокара Ioniq на треть

Для всех комплектаций предусмотрена поддержка систем Android Auto и Apple CarPlay. Опционально возможна установка бортового медиацентра с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем.

Продажи обновлённого электрокара начнутся в сентябре. Цена пока не раскрывается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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