В Харькове мужчина совершил двойное ДТП на угнанном авто

В результате аварии пострадала 14-летняя девушка.

30 апреля в Харькове мужчина совершил двойное ДТП на угнанном авто.

Авария произошла около 13:30 на улице Полтавский Шлях, говорится на сайте полиции.

Фото: hk.npu.gov.ua

Виновником ДТП стал 23-летний водитель автомобиля Mercedes. Он не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Daewoo. После этого Mercedes столкнулся с автомобилем Renault. В результате аварии пострадала 14-летняя пассажирка Daewoo, ее с травмами ноги забрали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Фото: hk.npu.gov.ua

Полицейские установили, что мужчина, который находился за рулем Mercedes, угнал его утром в этот же день.

Напомним, в феврале 2019 года в Хмельницкой области мужчина угнал повозку лошадей и врезался на ней в припаркованную машину.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
72-летний француз переплыл Атлантический океан в стальной бочке72-летний француз переплыл Атлантический океан в стальной бочке
В Харькове водителю бросили в салон гранатуВ Харькове водителю бросили в салон гранату
Девушки Seoul Motor Show 2019Девушки Seoul Motor Show 2019
В Мариуполе патрульные привязали агрессивную собаку к машине и поводком сбили с ног пешеходаВ Мариуполе патрульные привязали агрессивную собаку к машине и поводком сбили с ног пешехода
Ford снабдила средствами автоматического торможения тележку для супермаркетовFord снабдила средствами автоматического торможения тележку для супермаркетов
Блок рекламы


Похожие новости
В Майами строят первую “воздушную гавань” для летающих автомобилейВ Майами строят первую “воздушную гавань” для летающих автомобилей
Fujitsu и Kia создали прототип смарт-автомобиля для полицииFujitsu и Kia создали прототип смарт-автомобиля для полиции
В РоSSии после столкновения с "КамАЗом" перевернулся автобус с украинцамиВ РоSSии после столкновения с "КамАЗом" перевернулся автобус с украинцами
В Харькове водителю бросили в салон гранатуВ Харькове водителю бросили в салон гранату
К концу 2019 года у Ford будет парк из 100 самоуправляемых автомобилейК концу 2019 года у Ford будет парк из 100 самоуправляемых автомобилей
Зайцева, осужденная за смертельное ДТП в Харькове, попросила об условном срокеЗайцева, осужденная за смертельное ДТП в Харькове, попросила об условном сроке
Ford снабдила средствами автоматического торможения тележку для супермаркетовFord снабдила средствами автоматического торможения тележку для супермаркетов
В Киеве автомобиль влетел в забор скоростного трамвая, пострадали два человекаВ Киеве автомобиль влетел в забор скоростного трамвая, пострадали два человека
Под Киевом внедорожник протаранил два автомобиля и влетел в заправкуПод Киевом внедорожник протаранил два автомобиля и влетел в заправку
В Волынской области в ДТП с рейсовым автобусом три человека погибли, 16 пострадалиВ Волынской области в ДТП с рейсовым автобусом три человека погибли, 16 пострадали
Последние новости
Подгружаем последние новости