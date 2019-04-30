30 апреля в Харькове мужчина совершил двойное ДТП на угнанном авто.

Авария произошла около 13:30 на улице Полтавский Шлях, говорится на сайте полиции.

Фото: hk.npu.gov.ua

Виновником ДТП стал 23-летний водитель автомобиля Mercedes. Он не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Daewoo. После этого Mercedes столкнулся с автомобилем Renault. В результате аварии пострадала 14-летняя пассажирка Daewoo, ее с травмами ноги забрали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Фото: hk.npu.gov.ua

Полицейские установили, что мужчина, который находился за рулем Mercedes, угнал его утром в этот же день.

Напомним, в феврале 2019 года в Хмельницкой области мужчина угнал повозку лошадей и врезался на ней в припаркованную машину.