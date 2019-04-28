Девушки Seoul Motor Show 2019

Апрель традиционно богат на автомобильные выставки, из которых самыми значимыми являются Международные автосалоны в Нью-Йорке, Шанхае и Сеуле. Для нашего пятничного Клуба «Амазонок» наибольший интерес представляет последний, так как его американский и китайский собратья под напором феминисток отказались от использования девушек-моделей, в то время как южнокорейский не поддался текущему тренду и поддержал традицию участия в автосалоне прекрасных хостесс.

Девушки Seoul Motor Show 2019

12-я Международная автомобильная выставка Seoul Motor Show 2019 проходила в Сеульском выставочном центре KINTEX (Korea International Exhibition Center) с 28 марта по 7 апреля. Это четвертый по своим масштабам автосалон в Азии, организатором которого выступает Ассоциация автопроизводителей Южной Кореи и который проходит раз в два года.

Девушки Seoul Motor Show 2019

В этом году в работе автосалона приняли участие 227 компаний, в том числе, 21 производитель автомобилей и 7 производителей электромобилей. Вниманию посетителей автосалона организаторы представили более 270 моделей машин, из которых три - британский кроссовер Range Rover Velar SVA Dynamic, корейский внедорожник Kia Mohave Masterpiece и его земляк паркетник Renault Samsung XM3 Inspire - стали настоящими мировыми премьерами.

Девушки Seoul Motor Show 2019
Амазонки по пятницам: Не в тренде



CarClub
Михаил Сонин. Фото www.motorshow.or.kr и blog.daum.net.


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