Uber: новые инвестиции и подготовка к IPO

Uber: новые инвестиции и подготовка к IPO

Похоже, что дела у Uber идут как никогда хорошо. Вчера американская компания установила цену за свои акции в диапазоне от 44 до 50 долларов США за ценную бумагу, согласно обновлённой информации из Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Uber планирует предложить 180 миллионов акций и привлечь около 9 миллиардов долларов в ходе проведения IPO.

Uber планирует привлечь 9 миллиардов долларов США в ходе своего первичного размещения акций на бирже в Нью-Йорке

Uber разместит свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже, используя одноимённый тикер (короткий идентификатор компании на бирже) — UBER. Торги могут состояться уже в начале этого мая.

В своём заявлении компания рассказала, что Uber ведёт деятельность в 63 странах и более чем в 700 городах на шести континентах. Более 91 миллиона человек пользуются хотя бы одной из её услуг, которые включает в себя: вызов такси, доставку еды, аренду электро-велосипедов и самокатов. Около 14 миллионов поездок каждый день совершают водители Uber-такси.

В целом, если всё пройдет по плану, 2019 год станет достаточно примечательным в связи с первичным размещением акций целого ряда крупных технологических компаний. Наряду с Uber, ожидается проведение IPO от таких компаний в Сан-Франциско, как Airbnb, Pinterest и Slack. Главный конкурент Uber Lyft успешно дебютировал на фондовом рынке уже в марте этого года, но позже его позиции заметно сдали. В пятницу акции Lyft торговались на уровне $56, что намного ниже их цены на момент IPO в $72.

Одновременно с этим PayPal заявила, что инвестирует в Uber 500 миллионов долларов США, в связи с расширением партнёрских отношений, которые компании поддерживают с 2013 года. В рамках развития сотрудничества PayPal займется разработкой электронного кошелька для сервисов Uber.

Uber: новые инвестиции и подготовка к IPO

С 2013 года PayPal выступает в качестве ведущего партнёра по обработке электронных платежей Uber в США и Австралии

«Это ещё одна важная веха на нашем пути по партнёрству с различными платформами, помогающему развивать глобальную торговлю путем соединения ведущих мировых торговых площадок и платёжных сетей», — написал генеральный директор PayPal Дэн Шульман (Dan Schulman) в своём сообщении на LinkedIn.

Также в этом месяце Uber получила инвестиции в 1 миллиард долларов США от группы компаний Toyota Motor Corp. (Toyota), DENSO Corporation (DENSO) и SoftBank Vision Fund (SVF).


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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