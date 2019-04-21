Audi вынуждена сократить производство электрокаров e-tron

По сообщениям сетевых источников, компания Audi вынуждена сократить поставки своего первого автомобиля с электрическим приводом. Причиной тому стала нехватка комплектующих, а именно: недостаток аккумуляторных батарей, поставки которых осуществляет южнокорейская компания LG Chem. По мнению специалистов, компания успеет произвести в этом году порядка 45 000 электрокаров, что на 10 000 меньше, чем было запланировано изначально. Проблемы с поставками привели к тому, что Audi решила перенести начало производства второго автомобиля линейки e-tron (Sportback) на следующий год.

Напомним, LG Chem является главным поставщиком литий-ионных аккумуляторов для Audi и Mercedes-Benz, а также их материнских компаний Volkswagen и Daimler. Автомобильные гиганты намерены в будущем организовать собственное производство аккумуляторов для электрических автомобилей или же создать совместное предприятие с поставщиками по примеру сотрудничества в этой сфере Tesla и Panasonic. Пока этого не случилось, компании сильно зависят от LG Chem и других производителей литий-ионных батарей. Источники сообщают, что южнокорейская компания пользуется своим положением, повышая отпускную стоимость выпускаемой продукции.

Стоит сказать о том, что первый автомобиль линейки e-tron преследует череда неудач. Кроме проблем с поставками аккумуляторов и их растущей ценой, Audi пришлось несколько раз откладывать запуск серийного производства. В августе прошлого года было отменено мероприятие, посвящённое запуску e-tron, из-за скандала с генеральным директором Audi. Осенью 2018 года возникли проблемы с обновлением программного обеспечения, которые негативно отразились на производстве электрокаров. Всё это привело к тому, что первые поставки электрокаров от Audi начались только в марте 2019 года.



