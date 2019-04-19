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ГосЧС объявила второй за месяц тендер на 120 пожарных машин за 600 млн гривен Автомобили должны поставить до 31 марта 2020 года. Фото: dsns.gov.ua Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объявила тендер на закупку 120 пожарных автомобилей за 600,836 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro. Предметом закупки являются пожарно-спасательные автомобили для пожаротушения и проведения спасательных работ. Конечный срок подачи тендерных предложений - 20 мая, аукцион состоится 25 июня. Срок поставки - до 31 марта 2020 года. Напомним, это уже второй объявленный тендер ГОСЧС за последний месяц. 26 марта они тоже объявляли тендер на закупку 120 пожарных машин за такую же стоимость.

LB.ua

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