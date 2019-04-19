Автосалон в Нью-Йорке 2019: Subaru Outback.
После февральского обновления седана Legacy все логично стали ожидать смены поколения универсала Outback. Subaru не стала разочаровывать поклонников и затягивать с премьерой. Шестое поколение вседорожника представили в рамках моторшоу в Нью-Йорке.
Как и все последние новинки марки, Outback перебрался со старого шасси на модульную платформу SGP. Подвеска со стойкам МакФерсон спереди и многорычажной схемой сзади, по заверениям производителя, стала легче и отзывчивее, что благоприятно сказалось на управляемости машины. Стало лучше и по части шумоизоляции. Среди предпринятых мер – внедрение более толстых стекол.
Как и в случае с XV, «Форестером» и «Легаси», новый Outback сложно отличить от предшественника. И все-таки кузов абсолютно новый. Его жесткость на кручение выросла на 70%, при столкновении он поглощает энергию удара лучше на 40%. Колесная база автомобиля не изменилась, высота сократилась на пять миллиметров, а вот длина и ширина выросли: +40 и +15 миллиметров соответственно. Увеличился и дорожный просвет, с 213 до 220 миллиметров.
Бессменные ценности Subaru – постоянный полный привод, вариатор Lineartronic, умеющий имитировать восемь передач, внедорожный режим управляющей электроники X-Mode. Двигателей на выбор два, и, разумеется, это оппозиты. Базовый вариант предполагает атмосферную «четверку» 2.5 на 184 л.с. Впервые после 10-летней паузы на «Аутбеке» появился турбированный агрегат. С 2,4 литра рабочего объема сняли 264 силы.
Subaru Outback в США штатно оснащается комплексом систем активной безопасности EyeSight и восемью подушками безопасности. Топовым версиям положен мультимедийный экран на 11,6 дюйма – самый большой в истории марки, точка доступа Wi-Fi (впервые на модели), передние сиденья с вентиляцией и обогревом.
Один из первых вседорожных универсалов в мире предстал перед публикой в шестом поколении.
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