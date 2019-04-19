Автосалон в Нью-Йорке 2019: Hyundai Venue.

Давно остались в прошлом времена, когда североамериканский рынок принимал только большие автомобили. Теперь за океаном в чести и субкомпакты. Очередное тому подтверждение – решение компании Hyundai провести премьеру доступного кроссовера на автосалоне в Нью-Йорке.

Автосалон в Нью-Йорке 2019: Hyundai Venue.
Автосалон в Нью-Йорке 2019: Hyundai Venue.

Новичка окрестили Venue. В иерархии бренда он встал на ступень ниже модели Kona. В качестве целевой аудитории корейские маркетологи видят городскую молодежь, ищущую в автомобиле уникальный стиль. Раз так, мы ранее предположили, что у кроссовера окажется весьма нетривиальный дизайн кузова и интерьера.

Автосалон в Нью-Йорке 2019: Hyundai Venue.

Так и вышло: интерьер достаточно традиционный, а вот кузов действительно не без изюминки. Спереди на Venue стоит ставшая уже фирменной для Hyundai многоэтажная оптика, задние фонари «развеселили» интересным орнаментом. В целом же стилистика машины похожа на флагманский кроссовер Palisade, дебютировавший минувшей осенью в Лос-Анджелесе.

Автосалон в Нью-Йорке 2019: Hyundai Venue.

Hyundai Venue оказался даже компактнее нашей «Креты». При габаритах 4036 х 1770 х 1565 миллиметров он на целых 234 миллиметра короче. В моторной линейке пока заявлен только один двигатель – атмосферник 1.6, отдача которого не уточняется. На других моделях бренда в США он развивает от 115 до 136 л.с. В переднеприводной трансмиссии используются 6-ступенчатая механика или вариатор.

Автосалон в Нью-Йорке 2019: Hyundai Venue.

На шпионских фото на корме можно было заметить шильдик «Turbo», намекая на наличие под капотом литрового турбомотора. Вероятно, он появится на других рынках. Venue должен также появиться в Индии и, возможно, в Китае. 

Автосалон в Нью-Йорке 2019: Hyundai Venue.
Автосалон в Нью-Йорке 2019: Hyundai Venue

За океаном представлен самый компактный и доступный кроссовер марки.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Hyundai.


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