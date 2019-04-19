Автосалон в Нью-Йорке 2019: Hyundai Venue.

Давно остались в прошлом времена, когда североамериканский рынок принимал только большие автомобили. Теперь за океаном в чести и субкомпакты. Очередное тому подтверждение – решение компании Hyundai провести премьеру доступного кроссовера на автосалоне в Нью-Йорке.

Новичка окрестили Venue. В иерархии бренда он встал на ступень ниже модели Kona. В качестве целевой аудитории корейские маркетологи видят городскую молодежь, ищущую в автомобиле уникальный стиль. Раз так, мы ранее предположили, что у кроссовера окажется весьма нетривиальный дизайн кузова и интерьера.

Так и вышло: интерьер достаточно традиционный, а вот кузов действительно не без изюминки. Спереди на Venue стоит ставшая уже фирменной для Hyundai многоэтажная оптика, задние фонари «развеселили» интересным орнаментом. В целом же стилистика машины похожа на флагманский кроссовер Palisade, дебютировавший минувшей осенью в Лос-Анджелесе.

Hyundai Venue оказался даже компактнее нашей «Креты». При габаритах 4036 х 1770 х 1565 миллиметров он на целых 234 миллиметра короче. В моторной линейке пока заявлен только один двигатель – атмосферник 1.6, отдача которого не уточняется. На других моделях бренда в США он развивает от 115 до 136 л.с. В переднеприводной трансмиссии используются 6-ступенчатая механика или вариатор.

На шпионских фото на корме можно было заметить шильдик «Turbo», намекая на наличие под капотом литрового турбомотора. Вероятно, он появится на других рынках. Venue должен также появиться в Индии и, возможно, в Китае.

За океаном представлен самый компактный и доступный кроссовер марки.