Пилоты Франции объявили о недельной забастовке в начале мая

Профсоюз не хочет объединяться на переговорах с более крупными союзами.

Пилоты Франции объявили о недельной забастовке в начале мая
Фото: Макс Левин

Главный пилотный союз Франции предупредил правительство, что он объявит в мае недельную забастовку. Об этом сообщает Reuters.

Забастовка будет длиться с 6 по 11 мая и повлияет на все авиакомпании, работающие во Франции, включая Air France, Aigle Azur, Corsair, XL Airways, Easy Jet и Vueling.

Причиной протестов является транспортний закон, который сейчас обсуждается в парламенте. Профсоюз пилотов опасается, что закон может объединить их с другими более крупными профсоюзами на переговорах с законодателями или работодателями. Это, по мнению профсоюза, утопит их голос, особенно по вопросам, касающимся пилотов.

Общенациональное уведомление о забастовке направлено премьер-министру Эдуару Филиппу, министру транспорта и министру труда.

Напомним, в начале апреля в Польше началась забастовка учителей. Педагоги отмечают, что реформы, объявленные правительством, не коснулись школьного образования.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В США совершил первый полет самый большой в мире самолет StratolaunchВ США совершил первый полет самый большой в мире самолет Stratolaunch
В Здолбунове БТР раздавил легковушкуВ Здолбунове БТР раздавил легковушку
В Харьковской области 12-летний "зацепер" лишился ногиВ Харьковской области 12-летний "зацепер" лишился ноги
Huawei может представить свой первый автомобиль на Шанхайском автосалонеHuawei может представить свой первый автомобиль на Шанхайском автосалоне
В Берлине аварийно сел самолет правительства ГерманииВ Берлине аварийно сел самолет правительства Германии
Блок рекламы


Похожие новости
"Укроборонпром" объявил о начале серийного производства реактивных установок "Верба" и "Ольха" в Шепетовке"Укроборонпром" объявил о начале серийного производства реактивных установок "Верба" и "Ольха" в Шепетовке
Во Франции обнаружили огромную коллекцию заброшенных машинВо Франции обнаружили огромную коллекцию заброшенных машин
У побережья Франции найдена немецкая подлодкаУ побережья Франции найдена немецкая подлодка
США объявили погибшими пятерых военных, пропавших при крушении самолета вблизи ЯпонииСША объявили погибшими пятерых военных, пропавших при крушении самолета вблизи Японии
Кличко объявил о начале строительства метро на Виноградарь (обновлено)Кличко объявил о начале строительства метро на Виноградарь (обновлено)
В Филиппинском море разбился американский истребитель, пилоты выжилиВ Филиппинском море разбился американский истребитель, пилоты выжили
Восемь украинских пилотов проходят подготовку во Франции, - АваковВосемь украинских пилотов проходят подготовку во Франции, - Аваков
Самолет с 141 пассажиром и экипажем эвакуировали во Франции из-за предполагаемой вспышки холерыСамолет с 141 пассажиром и экипажем эвакуировали во Франции из-за предполагаемой вспышки холеры
Автобус с детьми попал в аварию во ФранцииАвтобус с детьми попал в аварию во Франции
Водителю КамАЗа, причастному к крупному ДТП в Запорожской области, объявили подозрениеВодителю КамАЗа, причастному к крупному ДТП в Запорожской области, объявили подозрение
Последние новости
Подгружаем последние новости