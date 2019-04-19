В Киеве мужчина погиб, пытаясь перебежать восьмиполосную автодорогу

Сбивший его водитель находится в шоковом состоянии.

В Киеве мужчина погиб, пытаясь перебежать восьмиполосную автодорогу
Фото: MFA_Ukraine / twitter

В Киеве на проспекте Шухевича в направлении микрорайона Троещина произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Фейсбуке.

"На Ватутина (Шухевича) в направлении Троещины произошло смертельное ДТП. Пешеход решил, что может перебежать через восемь полос скоростного движения и в крайней левой полосе попал под Chevrolet. Удар был очень сильный, от полученных травм - пешеход (мужчина около 35 лет) скончался на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель физически не пострадал, но находится в шоковом состоянии.

Напомним, летом прошлого года в Киеве погиб пешеход при попытке перебежать шесть полос скоростного движения на Набережно-Крещатицкой улице.


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