В Киеве мужчина погиб, пытаясь перебежать восьмиполосную автодорогу

Сбивший его водитель находится в шоковом состоянии.

В Киеве на проспекте Шухевича в направлении микрорайона Троещина произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.

Об этом сообщает " Киев оперативный" в Фейсбуке.

"На Ватутина (Шухевича) в направлении Троещины произошло смертельное ДТП. Пешеход решил, что может перебежать через восемь полос скоростного движения и в крайней левой полосе попал под Chevrolet. Удар был очень сильный, от полученных травм - пешеход (мужчина около 35 лет) скончался на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель физически не пострадал, но находится в шоковом состоянии.