Автосалон в Шанхае 2019: Renault City K-ZE.
Бюджетный электромобиль – это или нечто близкое к скутеру, или все-таки полноценная машина, но заметно дороже аналога с ДВС. В компании Renault сумели предложить промежуточный вариант: недорого и прилично с виду.
Renault City K-ZE представляет собой экологически чистую версию хэтчбека Kwid, продающегося в Индии и Китае. Впихнуть в субкомпактный хэтчбек электромотор и аккумулятор сумели, не отнимая ничего у 300-литрового багажника. Полные характеристики французы не назвали, но год назад, когда показывали одноименный концепт, речь шла о 250 километрах по циклу NEDC. Значит, в реальности будет в полтора-два раза меньше.
Салон аскетичен донельзя. Обивка простенькая, на крышке багажника нет ни внутренней ручки, ни отделки, на дверные карты без слез не взглянешь. Зато есть цифровая комбинация приборов и мультимедиа с навигацией. Электрическую сущность подчеркивают синие акценты декора.
О цене Renault пока молчит. Но и без того понятно, что City K-ZE станет одним из самых привлекательных предложений на рынке. В отличие от исходного «Квида», эта машина может появиться и в Европе.
В Renault сделали ультрабюджетный электромобиль.
Кирилл Малышев. Фото компании Renault.
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