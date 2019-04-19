Автосалон в Шанхае 2019: Renault City K-ZE.

Бюджетный электромобиль – это или нечто близкое к скутеру, или все-таки полноценная машина, но заметно дороже аналога с ДВС. В компании Renault сумели предложить промежуточный вариант: недорого и прилично с виду.

Renault City K-ZE представляет собой экологически чистую версию хэтчбека Kwid, продающегося в Индии и Китае. Впихнуть в субкомпактный хэтчбек электромотор и аккумулятор сумели, не отнимая ничего у 300-литрового багажника. Полные характеристики французы не назвали, но год назад, когда показывали одноименный концепт, речь шла о 250 километрах по циклу NEDC. Значит, в реальности будет в полтора-два раза меньше.

Салон аскетичен донельзя. Обивка простенькая, на крышке багажника нет ни внутренней ручки, ни отделки, на дверные карты без слез не взглянешь. Зато есть цифровая комбинация приборов и мультимедиа с навигацией. Электрическую сущность подчеркивают синие акценты декора.

О цене Renault пока молчит. Но и без того понятно, что City K-ZE станет одним из самых привлекательных предложений на рынке. В отличие от исходного «Квида», эта машина может появиться и в Европе.

В Renault сделали ультрабюджетный электромобиль.