Автосалон в Шанхае 2019: Mercedes-AMG A 35L 4Matic.

На европейском рынке уже доступны для заказа горячие версии Mercedes-AMG A 35 в виде хэтчбека и седана, а также 4-дверного купе CLA. В Китае из этого набора предложат только седан, причем измененный под местные вкусы.

Автосалон в Шанхае 2019: Mercedes-AMG A 35L 4Matic.
Автосалон в Шанхае 2019: Mercedes-AMG A 35L 4Matic.

В Поднебесной, как известно, любят машины с растянутой колесной базой. Обычно дорабатывают седаны, начиная с D-класса, но случаются и исключения. Относящийся к гольф-классу Mercedes-AMG A 35 L 4Matic – как раз из них. У него расстояние между осями стало больше относительно европейской версии на шесть сантиметров: 2789 миллиметров против 2729.

Автосалон в Шанхае 2019: Mercedes-AMG A 35L 4Matic.

Двигатель тут полностью аналогичен тому, что ставится для других стран. С мотора 2.0 турбо сняли 306 л.с. Плюс семиступенчатый преселектив DCT и полный привод. Увеличившаяся масса привела к ухудшению динамики на одну десятую секунды (4,9 с до сотни). Максималка не изменилась, будучи ограниченной электронно на 250 км/ч.

Автосалон в Шанхае 2019: Mercedes-AMG A 35L 4Matic.

Китайская «ашка» AMG отличается от европейской более широким передним сплиттером и задним спойлером увеличенной высоты. Плюс исторические эмблемы ателье на задних стойках кузова, пакет AMG Night в стандартной комплектации и иное расположение шильдиков на корме. В остальном это та же машина, что и в Старом Свете.

Автосалон в Шанхае 2019: Mercedes-AMG A 35L 4Matic.

Собирать Mercedes-AMG A 35 L будут в Китае, но моторы для него поступают в сборе из Германии.

Автосалон в Шанхае 2019: Mercedes-AMG A 35L 4Matic

Mercedes сделал для китайцев удлиненную AMG-модель в субкомпактном формате.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Mercedes-Benz.


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