Автосалон в Шанхае 2019: Lexus LM.

Lexus стал приятным исключением, анонсировав свою шанхайскую премьеру до открытия автосалона. Только на втором тизере подтвердилась правильность догадок: у «Лексуса» появится минивэн.

Автосалон в Шанхае 2019: Lexus LM.

Слухи о том, что в линейке Lexus появится минивэн, поползли в прошлом году. Кроме того, в Поднебесной бренд зарегистрировал индексы LM 350 и LM 300h, которые выбиваются из существующей системы названий марки, когда обозначения седанов заканчиваются литерой S, кроссоверов и внедорожников – буквой Х. Цифровая часть индексов как раз подходит под моторную гамму «Тойоты Альфард»: бензиновый атмосферник 3.5 и гибрид на базе мотора 2.5, также безнаддувного.

Автосалон в Шанхае 2019: Lexus LM.

В принципе Lexus мог бы ограничиться заменой альфардовской решетки радиатора, и без того огромной, на свою – по-настоящему исполинскую. Но не стал. Сохранив общую архитектуру приборной панели, японцы щедро отсыпали ей лексусовской фурнитуры во главе с большим мультимедийным дисплеем. Плюс, как уверяют, стала мягче подвеска.

Автосалон в Шанхае 2019: Lexus LM.

Для семиместной версии машины этим набор отличий и исчерпывается, но на салоне представили ультрароскошное исполнение на четверых. Задние VIP-пассажиры отделены от водительского отсека глухой перегородкой с 26-дюймовым экраном и холодильником. Кресла – с обогревом, вентиляцией, массажем и оттоманками. Короче говоря, идеальный бизнес-шатл.

Автосалон в Шанхае 2019: Lexus LM.
Автосалон в Шанхае 2019: Lexus LM

У «Лексуса» вышел первый в истории минивэн.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Lexus.


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