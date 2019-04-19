В Киеве на выходных ограничат движение по Южному мосту из-за ремонтных работ

Водителей просят с пониманием отнестись к трудностям трафика.

В Киеве на выходных ограничат движение по Южному мосту из-за ремонтных работ
Южный мост
Фото: tov-tob.livejournal.com

В Киеве частично ограничат движение транспорта на Южном мостовом переходе в направлении с проспекта Николая Бажана на Столичное шоссе.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

"С 23:00 19 апреля до 04:00 22 апреля в связи с ремонтными работами на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении с ул. Николая Бажана на Столичное шоссе", - говорится в сообщении со ссылкой на "Киевавтодор".

В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства и просят водителей с пониманием отнестись к трудностям трафика.

Напомним, в начале года Киевская горгосадминистрация также утвердила проект капитального ремонта автопроездов моста Метро через Днепр в 2019-2021 годах.


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