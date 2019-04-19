Из-за дебатов в Киеве ограничат работу трех станций метро
Ограничения касаются «Олимпийской», «Дворца спорта» и «Льва Толстого».
В связи с проведением дебатов между кандидатами в президенты Украины на НСК «Олимпийский», сегодня, 19 апреля будут ограничены три станции Киевского метро.
Об этом сообщается на сайте полиции Киева.
Станция метро «Олимпийская» не будет работать на вход и выход, «Дворец спорта» - на выход, а станция «Льва Толстого» - на вход.
Ограничения будут действовать до окончания запланированных мероприятий на стадионе.
Дебаты на стадионе начнутся в 19:00 и продлятся около часа. Потом один из кандидатов Петр Порошенко намерен уехать на студию Национальной общественной телекомпании для участия в теледебатах, на которые другой кандидат Владимир Зеленский не собирается.
Напомним, в центре Киева сегодня также будет ограничено движение транспорта на прилегающих улицах к "Олимпийскому". Полиция Киева предложила схему объезда.
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