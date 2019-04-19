Из-за дебатов в Киеве ограничат работу трех станций метро

Ограничения касаются «Олимпийской», «Дворца спорта» и «Льва Толстого».

Из-за дебатов в Киеве ограничат работу трех станций метро
Фото: facebook/On taxi

В связи с проведением дебатов между кандидатами в президенты Украины на НСК «Олимпийский», сегодня, 19 апреля будут ограничены три станции Киевского метро.

Об этом сообщается на сайте полиции Киева.

Станция метро «Олимпийская» не будет работать на вход и выход, «Дворец спорта» - на выход, а станция «Льва Толстого» - на вход.

Ограничения будут действовать до окончания запланированных мероприятий на стадионе.

Дебаты на стадионе начнутся в 19:00 и продлятся около часа. Потом один из кандидатов Петр Порошенко намерен уехать на студию Национальной общественной телекомпании для участия в теледебатах, на которые другой кандидат Владимир Зеленский не собирается.

Напомним, в центре Киева сегодня также будет ограничено движение транспорта на прилегающих улицах к "Олимпийскому". Полиция Киева предложила схему объезда.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В США совершил первый полет самый большой в мире самолет StratolaunchВ США совершил первый полет самый большой в мире самолет Stratolaunch
В Здолбунове БТР раздавил легковушкуВ Здолбунове БТР раздавил легковушку
В Харьковской области 12-летний "зацепер" лишился ногиВ Харьковской области 12-летний "зацепер" лишился ноги
Huawei может представить свой первый автомобиль на Шанхайском автосалонеHuawei может представить свой первый автомобиль на Шанхайском автосалоне
В Берлине аварийно сел самолет правительства ГерманииВ Берлине аварийно сел самолет правительства Германии
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве на выходных ограничат движение по Южному мосту из-за ремонтных работВ Киеве на выходных ограничат движение по Южному мосту из-за ремонтных работ
Суд продлил арест водителя Hummer, сбившего насмерть девочку в КиевеСуд продлил арест водителя Hummer, сбившего насмерть девочку в Киеве
Lyft убирает электрические велосипеды с улиц из-за слишком грубых тормозовLyft убирает электрические велосипеды с улиц из-за слишком грубых тормозов
Два такси столкнулись и загорелись в КиевеДва такси столкнулись и загорелись в Киеве
На парковке возле Национальной филармонии в Киеве сожгли две машиныНа парковке возле Национальной филармонии в Киеве сожгли две машины
Польша не пустила в свои воды роSSийский парусник из-за курсантов из Керчи на бортуПольша не пустила в свои воды роSSийский парусник из-за курсантов из Керчи на борту
На 7 улицах в Киеве уже установлены знаки, разрешающие ездить 80 км/чНа 7 улицах в Киеве уже установлены знаки, разрешающие ездить 80 км/ч
Киевский метрополитен решил вывести жетоны из обращения с 1 ноябряКиевский метрополитен решил вывести жетоны из обращения с 1 ноября
У метро "Черниговская" в Киеве лоб в лоб столкнулись трамваиУ метро "Черниговская" в Киеве лоб в лоб столкнулись трамваи
Вооруженный полицейский избил водителя квадроцикла в Киеве на ОсокоркахВооруженный полицейский избил водителя квадроцикла в Киеве на Осокорках
Последние новости
Подгружаем последние новости