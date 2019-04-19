Кабмин выделил 200 млн гривен на проектирование аэропорта "Приднепровье"

Госагентство инфраструктурных проектов приступает к строительству аэропорта в Днепропетровской области.

Кабинет министров решил перераспределить финансирование по программе "Проектирование и строительство аэропорта "Приднепровье" и выделил Государственному агентству инфраструктурных проектов 200 млн гривен на разработку соответствующей проектной документации.

"Государственное агентство инфраструктурных проектов приступает к проектированию и строительству аэропорта в Днепропетровской области", - прокомментировал в Фейсбуке решение Кабмина министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в пояснительной записке к постановлению Кабмина говорится, что Укринфрапроект "обладает достаточными компетенциями и значительным позитивным опытом по реализации проектов строительства/реконструкции объектов инфраструктуры аэропортов за счет государственных средств в рамках подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году".

Ранее Омелян говорил, что рассчитывает, что уже через два года после начала работы нового аэропорта, его пассажиропоток составит 1,5-2 млн человек. Инициатором строительства аэропорта в Днепре является президент Петр Порошенко.

Изначально рассматривался проект реконструкции ВПП в Международном аэропорте "Днепр". Готовность предоставить 60-70 млн долларов на обустройство нового современного аэровокзала и аэропортовой инфраструктуры выразил Александр Ярославский, президент и владелец группы DCH, которая реализовала успешный проект модернизации международного аэропорта "Харьков".

Но после этого в Киеве возникла идея создавать аэропорт в пгт Соленое - между Днепром и Запорожьем.

Напомним, министерство инфраструктуры также решило построить новый аэропорт в Мукачево. Он станет главным в Закарпатской области вместо ограниченного в развитии аэропорта "Ужгород". Также сообщалось о планах открыть международный аэропорт в Белой Церкви Киевской области.

Авиационные власти также намерены изучить вопрос возобновления работы аэропорта в Краматорске. А 1 марта президент Порошенко дал поручение проработать запуск аэропорта в Мариуполе, который, как и краматорский, расположен недалеко от линии боевых действий. В 2014 году на краматорском аэродроме даже проходили боевые действия. Глава Госавиаслужбы Александр Бильчук после этого сказал, что запустить аэропорт в Мариуполе для гражданской авиации можно будет после уменьшения буферной зоны военного конфликта.