Aston Martin показала первый электрокар — Rapide E. Изготовят всего 155 автомобилей

Британский автопроизводитель Aston Martin показал свой первый электрокар — седан Rapide E дебютировал на Шанхайском автошоу, пишет The Verge, пишут AIN.UA.

У автомобиля сложная судьба. Машина построена на базе седана Aston Martin Rapide и была анонсирована еще в 2015 году. Тогда компания проводила волну сокращений в попытке снизить убытки. Чтобы найти деньги на дорогостоящий проект, пришлось обратиться к китайским инвесторам.

Изначально Rapide E планировали строить вместе с компанией LeEco и массово выпустить в 2018 году. Однако в 2017 году LeEco прекратила сотрудничество в пользу собственной фирмы — ее основатель Цзя Юэти развивал автопроизводителя Faraday Future. В свою очередь Aston Martin обратилась за помощью к инженерам из компании Williams, которые сотрудничают с Formula One и работали над первыми батареями для болидов Formula E, автогонках для электрокаров.

В результате, Rapide E выйдет в ограниченом тираже — всего 155 экземпляров. Цена неизвестна.

Aston Martin показала первый электрокар — Rapide E. Изготовят всего 155 автомобилей

Rapide E работает на базе батареи объемом 65 кВт*ч и сможет проехать «более 300 км». У машины два двигателя, генерирующие мощность, эквивалентную 600 лошадиным силам. Разгон с 0 до 100 км/час — менее 4 секунд. Максимальная скорость — 250 км/час. При использовании быстрой зарядки, за час машина сможет зарядиться на 500 км хода. То есть, полная зарядка не должна занимать более 30 минут.

Aston Martin показала первый электрокар — Rapide E. Изготовят всего 155 автомобилей

Как отмечают журналисты, особенности конструкции ограничили машину. Так, батареи и двигатель в ней расположены на месте привычного двигателя внутреннего сгорания. В Tesla аккумуляторы упакованы в дно, что экономит место и дает больше пространства для батарей. Также Rapide E на 180 кг тяжелее своего бензинового предшественника.

Aston Martin показала первый электрокар — Rapide E. Изготовят всего 155 автомобилей

В будущем Aston Martin также хочет выпускать электрокары под своим суббрендом Lagonda.


Михаил Сапитон, AIN


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