Автосалон в Шанхае 2019: Volkswagen ID Roomzz.

Третий год концерн Volkswagen с упоением презентует на различных автосалонах «сериал» из концептов ID, электромобилей ближайшего будущего. Концерн показал хэтчбек, компактвэн, купе-кроссовер, седан, грузовичок и даже багги. Седьмым стал большой кроссовер ID Roomzz.

Автосалон в Шанхае 2019: Volkswagen ID Roomzz.

Как и все его предшественники, он базируется на модульной платформе MEB, созданной специально для экологически чистых моделей. Два электромотора совместными усилиями выдают 306 л.с., разгоняют машину до сотни за 6,6 секунды и далее до искусственного ограничителя на 180 км/ч.

Автосалон в Шанхае 2019: Volkswagen ID Roomzz.

По новому, близкому к реальной жизни циклу WLTP машина проезжает до 450 километров. Аккумулятор емкостью 82 кВт*ч можно заряжать традиционным способом – по проводу, или же через беспроводную индукционную панель.

Автосалон в Шанхае 2019: Volkswagen ID Roomzz.

ID Roomzz на фото не выглядит на свои истинные габариты. При длине в 4930 миллиметров он оставляет позади даже Volkswagen Touareg! Колесная база прототипа достигает 2965 миллиметров, а на землю он опирается колесами диаметром 22 дюйма. Спереди на машине установлены матричные LED-фары, сзади – фонари с возможностью установить узор и алгоритм работы по своему вкусу.

Автосалон в Шанхае 2019: Volkswagen ID Roomzz.

Несмотря на внушительные размеры, в салоне у «Румза» всего четыре посадочных места. Попасть в салон предельно легко благодаря сдвижным боковым дверям (передние створки тоже не распахиваются, а отъезжают вбок) и автоматически поворачивающимся в сторону улицы креслам.

Автосалон в Шанхае 2019: Volkswagen ID Roomzz.

Приборная панель – образец минимализма: руль и пара ЖК-дисплеев, один из которых размещен прямо на «баранке». Проекционный экран перед глазами водителя оснащен функцией дополненной реальности. Обивка сидений выполнена из искусственной кожи AppleSkin. Название неслучайно: 20% синтетики в ней заменили на остатки яблок, полученные при производстве сока. Пол салона отделан дубом, декоративные панели покрыты шпоном с лазерным узором.

Автосалон в Шанхае 2019: Volkswagen ID Roomzz.

Volkswagen ID Roomzz должен стать серийным через два года. Правда, вряд ли к этому моменту законодательно успеют разрешить автопилот предпоследнего, четвертого уровня, так что эта фишка машины появится в продаже позже.

Автосалон в Шанхае 2019: Volkswagen ID Roomzz

Это самый крупный представитель будущей электрической линейки бренда: по длине концепт превосходит «Туарег».


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Volkswagen.


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