Два такси столкнулись и загорелись в Киеве

Водителям удалось выскочить из машин.

На Дарницкой площади в Киеве в ночь на воскресенье, 14 апреля, столкнулись два такси Mazda 3 и Hyundai Elantra, в результате чего оба автомобиля загорелись. Об этом сообщает Информатор.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Авария произошла около 4 утра.

"Как рассказал водитель Mazda, он выезжал с кругового движения в сторону Харьковского шоссе. В этот момент он ощутил удар. После чего выскочил на улицу, а машины охватило пламя. Он отметил, что двигался на зеленый сигнал светофора. При этом водитель Hyundai ехал с Харьковского шоссе в сторону моста Патона. Он тоже утверждает, что ехал на зеленый сигнал светофора", - пишет издание.

Пассажиров в такси не было. Водителям удалось выскочить из автомобилей.

Спасатели потушили огонь примерно за 20 минут. В результате оба автомобиля серьезно обгорели.

Напомним, в Виннице 23-летний водитель на Infiniti врезался в такси, четверо людей пострадали.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украина и США возобновят поиски пропавшего в Черном море самолета-разведчикаУкраина и США возобновят поиски пропавшего в Черном море самолета-разведчика
В Запорожье патрульные со стрельбой и погоней догоняли пьяного водителяВ Запорожье патрульные со стрельбой и погоней догоняли пьяного водителя
Киевский метрополитен решил вывести жетоны из обращения с 1 ноябряКиевский метрополитен решил вывести жетоны из обращения с 1 ноября
На 7 улицах в Киеве уже установлены знаки, разрешающие ездить 80 км/чНа 7 улицах в Киеве уже установлены знаки, разрешающие ездить 80 км/ч
В Украине запустили интерактивную карту автобусных маршрутовВ Украине запустили интерактивную карту автобусных маршрутов
Блок рекламы


Похожие новости
На парковке возле Национальной филармонии в Киеве сожгли две машиныНа парковке возле Национальной филармонии в Киеве сожгли две машины
На 7 улицах в Киеве уже установлены знаки, разрешающие ездить 80 км/чНа 7 улицах в Киеве уже установлены знаки, разрешающие ездить 80 км/ч
У метро "Черниговская" в Киеве лоб в лоб столкнулись трамваиУ метро "Черниговская" в Киеве лоб в лоб столкнулись трамваи
Вооруженный полицейский избил водителя квадроцикла в Киеве на ОсокоркахВооруженный полицейский избил водителя квадроцикла в Киеве на Осокорках
Велопрокат Nextbike снова заработал в Киеве. Но абонементы подорожалиВелопрокат Nextbike снова заработал в Киеве. Но абонементы подорожали
В Киеве на четыре дня ограничат движение по мосту им. ПатонаВ Киеве на четыре дня ограничат движение по мосту им. Патона
В Киеве Porsche протаранил Chevrolet и загорелся над подземным переходомВ Киеве Porsche протаранил Chevrolet и загорелся над подземным переходом
В Киеве на Демеевской микроавтобус на ходу провалился в ямуВ Киеве на Демеевской микроавтобус на ходу провалился в яму
В Киеве микроавтобус с 4 детьми напоролся на отбойник по дороге в БориспольВ Киеве микроавтобус с 4 детьми напоролся на отбойник по дороге в Борисполь
Зеленоглазое, воздушное: когда такси поднимется в небоЗеленоглазое, воздушное: когда такси поднимется в небо
Последние новости
Подгружаем последние новости