В Здолбунове БТР раздавил легковушку
В аварии никто не пострадал.
В Здолбунове Ровенской области БТР выехал на встречную полосу и раздавил легковушку. Об этом информирует "UА:Ровно".
Сообщается, что БТР ехал из Острога, где на центральной площади проходил показ техники и вооружения, и возвращался в автопарк в Ровно.
В какой-то момент у БТРа отказали тормоза. Перед ним ехала машина, в которой была женщина с ребенком. Чтобы не травмировать ребенка, водитель выехал на встречную полосу и пытался остановить БТР с помощью ручного торможения. В этот момент ехала другая машина, которую и раздавил БТР.
По информации начальника пресс-службы ОК "Запад" Анатолия Прошина, в аварии никто не пострадал.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
13.04.2019 12:23
13.04.2019 12:29