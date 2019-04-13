В Здолбунове БТР раздавил легковушку

В аварии никто не пострадал.

В Здолбунове БТР раздавил легковушку
Фото: скрин видео

В Здолбунове Ровенской области БТР выехал на встречную полосу и раздавил легковушку. Об этом информирует "UА:Ровно".

Сообщается, что БТР ехал из Острога, где на центральной площади проходил показ техники и вооружения, и возвращался в автопарк в Ровно.

В какой-то момент у БТРа отказали тормоза. Перед ним ехала машина, в которой была женщина с ребенком. Чтобы не травмировать ребенка, водитель выехал на встречную полосу и пытался остановить БТР с помощью ручного торможения. В этот момент ехала другая машина, которую и раздавил БТР.

По информации начальника пресс-службы ОК "Запад" Анатолия Прошина, в аварии никто не пострадал.


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