За квартал в Украине зарегистрировали больше сотни Tesla, самым популярным остается Nissan Leaf
За первый квартал 2019 года в Украине зарегистрировали 1276 электрокаров, что на 71% больше, чем показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом со ссылкой на данные ассоциации «Укравтопром» сообщает Лига.net. , пишут
Лидером рынка продолжает оставаться Nissan Leaf, с января по март 678 авто этой модели зарегистрировали в Украине. Первая пятерка выглядит так:
- Nissan Leaf – 678 регистраций
- Tesla Model S – 107
- BMW i3 – 87
- Renault Zoe – 66
- FIAT 500e – 60.
В ассоциации отмечают, что большую часть (91%) первичного рынка электромобилей в Украине составили машины, уже бывшие в эксплуатации – 1164 шт.
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