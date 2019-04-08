За квартал в Украине зарегистрировали больше сотни Tesla, самым популярным остается Nissan Leaf

За первый квартал 2019 года в Украине зарегистрировали 1276 электрокаров, что на 71% больше, чем показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом со ссылкой на данные ассоциации «Укравтопром» сообщает Лига.net. , пишут AIN.UA

Лидером рынка продолжает оставаться Nissan Leaf, с января по март 678 авто этой модели зарегистрировали в Украине. Первая пятерка выглядит так:

Nissan Leaf – 678 регистраций

Tesla Model S – 107

BMW i3 – 87

Renault Zoe – 66

FIAT 500e – 60.

В ассоциации отмечают, что большую часть (91%) первичного рынка электромобилей в Украине составили машины, уже бывшие в эксплуатации – 1164 шт.