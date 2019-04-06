В Киевской области в автомобиле на ходу взорвалась граната

Водитель погиб.

В Киевской области в автомобиле на ходу взорвалась граната
В Киевской области в автомобиле на ходу взорвалась граната
Фото: kv.npu.gov.ua

В Киевской области в автомобиле на ходу взорвалась граната РГД-5, в результате чего погиб водитель. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Инцидент произошел у села Студеники Переяслав-Хмельницкого района утром 6 апреля.

"На месте происшествия было установлено, что автомобиль «Тойота Кэмри» под управлением водителя 1976 г.р. двигался по автодороге «Киев-Переяслав-Хмельницкий» на скорости 150 км / час. Во время движения в салоне автомобиля прогремел взрыв, в результате чего водитель погиб на месте, однако автомобиль продолжил свое движение, после чего съехал в кювет и столкнулся с деревом", - говорится в сообщении.

При осмотре полицейские обнаружили в водителя травматическую ампутацию правой руки, а в салоне автомобиля находились фрагменты от части корпуса гранаты РГД-5.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «Несчастный случай». Устанавливаются все обстоятельства этого события.

Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, ранее в Ужгороде мужчина пытался продать противотанковый гранатомет на улице.


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