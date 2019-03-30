В Одессе авто на еврономерах сбило троих нацгвардейцев - один погиб, двое госпитализированы

Пострадали еще три человека из легковушки.

В Одессе в субботу, 30 марта, автомобиль Opel на еврономерах после столкновения с фургоном Mercedes сбил троих нацгвардейцев. Авария произошла около 17 часов на углу Кишиневской улицы и проспекта Добровольского.

Об этом сообщил начальник Нацполиции Сергей Князев в фейсбуке, информация также подтверждается на сайте полиции Одесской области.

"Ужасная трагедия. Opel на евробляхах несколько минут назад сбивает трех гвардейцев, которые накануне выборов заступили на патрулирование города", - написал Князев.

Фото: od.npu.gov.ua
Фото: od.npu.gov.ua

В результате происшествия один военнослужащий погиб, двоих госпитализировали. Три человека, которые находились в Opel, получили травмы.

Водителя задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту аварии начато уголовное производство по ч.3 ст.286 - нарушение правил безопасности дорожного движения.


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