Шесть человек пострадали в ДТП во Львове

Один из водителей был пьян.

Шесть человек пострадали в ДТП во Львове
Шесть человек пострадали в ДТП во Львове
Фото: lv.npu.gov.ua

Во Львове в ДТП пострадали шесть человек. Авария произошла на улице Шевченко вечером 23 марта. Об этом сообщили в Нацполиции области.

"Произошло столкновение двух транспортных средств - «БМВ 530», которым управлял 29-летний львовянин, и «Фольксвагена» под управлением 18-летнего жителя Яворивского района", - говорится в сообщении.

Пострадали оба водителя, четверо пассажиров двух автомобилей - 30-летний львовянин, жительницы Львова в возрасте 27 и 28 лет, а также 17-летняя жительница Яворивского района. Всех их госпитализировали.

У водителя «БМВ» медики диагностировали алкогольное опьянение.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок или без такового.

Фото: lv.npu.gov.ua

Напомним, ранее во Львове маршрутка сбила насмерть 10-летнюю девочку.


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