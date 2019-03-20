В результате ДТП под Черновцами погибла женщина-водитель

Микроавтобус слетел в кювет.

Фото: cv.npu.gov.ua

В Черновицкой области между селами Редковцы и Топоровци вечером 19 марта в ДТП погибла водитель микроавтобуса, три человека получили ранения. Об этом сообщает региональное управление полиции.

По информации правоохранителей, автомобиль двигался в направлении Черновцы-Хотин, однако 39-летняя жительница Черновцов не справилась с управлением и допустила съезд в кювет. В результате полученных травм, несовместимых с жизнью, женщина погибла.

Трое пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Одного после осмотра врачей отпустили домой.