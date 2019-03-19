Cadillac показал замену сразу трем седанам.

После анонсированного в 2014 году перехода на новую систему обозначений моделей Cadillac в рамках нее представил только один седан. Им весной 2015-го стал флагман CT6. И только этой весной должна появиться вторая модель CT5.

Мировая премьера автомобиля состоится 16 апреля в рамках моторшоу в Нью-Йорке. В эти же числа проходит автосалон в Шанхае: не исключено, что одновременно машину покажут и в Поднебесной. Пока же производитель распространил лишь несколько фотографий и крайне скупую информацию.

Сообщается, что Cadillac CT5 пришел на смену сразу трем седанам! Это компактный ATS, средний CTS и представитель бизнес-класса XTS. Габариты новичка пока неизвестны. По снимкам кажется, что он играет в одной лиге с «Кадиллаком CTS».

Автомобиль построен на заднеприводной платформе Alpha со стойками МакФерсон спереди и многорычажной подвеской сзади. «Тележка» под свежую машину была модернизирована. В качестве опции предложат и полный привод, который будет доступен покупателям версий с двухнаддувным мотором 3.0 V6. В «базе» - турбированная рядная «четверка» объемом два литра. Коробка передач в обоих случаях – это 10-ступенчатый автомат.

Под запуск Cadillac CT5 производитель серьезно модернизировал завод в Мичигане, потратив на это 211 миллионов долларов. Как уверяет пресс-релиз, седан «берет за живое». Чем именно, пока сказать сложно. Снимков интерьера нет, а снаружи привлекает разве что профиль с необычной линией остекления.

Cadillac CT5 пришел на смену моделям ATS, CTS и XTS.