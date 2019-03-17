В Вольногорске водитель на евробляхах бросил гранату в полицейских

Сотрудник полиции получил ранения.

В Вольногорске водитель на евробляхах бросил гранату в полицейских
В Вольногорске водитель на евробляхах кинул боевой гранатой в полицейских
Фото: #facebook#.com/sergii.knyazev

В Вольногорске Днепропетровской области водитель на автомобиле с иностранной регистрацией бросил боевой гранатой в сотрудников полиции, которые остановили его для проверки документов. Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

Инцидент произошел около 12 часов 17 марта.

"Полицейские группы реагирования останавливают местного жителя на автомобиле с «евробляхами». На просьбу предоставить для проверки документы в полицейских летит граната", - написал Князев в Facebook.

От взрыва один полицейский получил ранения.

"Напарник реагирует и злоумышленник не успевает выдернуть чеку на второй гранате. Останавливает бросателя гранат, применив табельное оружие", - рассказал глава Нацполиции.

Злоумышленник получил ранения, его задержали.

Напомним, СМИ оккупантов сообщили о подрыве гражданского на гранате в Первомайске Луганской области. Еще один мужчина получил ранения.


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