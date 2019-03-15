Джеймса Бонда тоже обязали быть «экологичным».

В апреле этого года должна начаться работа над 25-й серией «бондианы». Ее режиссером стал Кэри Фукунага, ярый поклонник всего «зеленого». И его пристрастия отразятся на образе агента 007.

По информации британских СМИ , в новом фильме Джеймс Бонд станет «экологичным». Одной из составляющих этого будет электромобиль. Ожидается, что супершпион пересядет на Aston Martin RapidE. По слухам, автопроизводитель готовит машину к съемкам вместе с режиссером.

Aston Martin Rapide модель немолодая, выпускается уже девять лет и рыночного успеха не снискала. Концепт электрической версии под названием RapidE представили в 2015 году и обещали начать выпуск в 2018-м. Всего планируется сделать 155 экземпляров. Предварительные характеристики – 610 л.с. мощности и запас хода в 322 километра по WLTP.

В новом фильме агент 007 пересядет на элекромобиль.