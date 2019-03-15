В Ровно сгорел двухэтажный пассажирский автобус
Жертв и пострадавших нет.
Ночью в Ровно полностью сгорел двухэтажный пассажирский автобус.
Об этом сообщается на сайте ГосЧС области.
Около 00:52, на улице Старицкой загорелся автобус. Когда на место происшествия приехали спасатели, то транспорт уже полностью был охвачен огнем. Рядом с двухэтажным пассажирским автобусом Nеорlan стояли припаркованные машины. Была угроза переброски пламени на другие машины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 01:13 пожар был локализован, а в 01:55 - полностью ликвидирован. Однако, огонь полностью уничтожил автобус - восстановлению он не подлежит.
Жертв и пострадавших нет. К ликвидации пожара было привлечено три единицы спецтехники ГосЧС и 12 спасателей.
Причину возгорания и нанесенный материальный ущерб устанавливают специалисты.
Напомним, ранее в Ровенской области на ходу загорелся пассажирский поезд.
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