В Ровно сгорел двухэтажный пассажирский автобус

Жертв и пострадавших нет.

?В Ровно сгорел двухэтажный пассажирский автобус
В Ровно сгорел двухэтажный автобус
Фото: rv.dsns.gov.ua

Ночью в Ровно полностью сгорел двухэтажный пассажирский автобус.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС области.

Около 00:52, на улице Старицкой загорелся автобус. Когда на место происшествия приехали спасатели, то транспорт уже полностью был охвачен огнем. Рядом с двухэтажным пассажирским автобусом Nеорlan стояли припаркованные машины. Была угроза переброски пламени на другие машины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 01:13 пожар был локализован, а в 01:55 - полностью ликвидирован. Однако, огонь полностью уничтожил автобус - восстановлению он не подлежит.

Фото: rv.dsns.gov.ua
Фото: rv.dsns.gov.ua
Фото: rv.dsns.gov.ua

Жертв и пострадавших нет. К ликвидации пожара было привлечено три единицы спецтехники ГосЧС и 12 спасателей.

Причину возгорания и нанесенный материальный ущерб устанавливают специалисты.

Фото: rv.dsns.gov.ua

 

Напомним, ранее в Ровенской области на ходу загорелся пассажирский поезд.


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