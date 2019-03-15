Tesla Model Y: электрокроссовер по цене от $39 000 с запасом хода до 480 км

Компания Tesla, как и было обещано, явила миру новый полностью электрический автомобиль — компактный кроссовер под названием Model Y.

Сообщается, что электрокар использует ту же архитектуру, что и «народный» электромобиль Model 3. Сходства прослеживаются также в экстерьере. При этом кроссовер примерно на 10 % крупнее седана.

В распоряжении водителя — большой сенсорный дисплей на центральной консоли. Покупатели смогут выбрать версию с семью сиденьями. Разумеется, доступны средства автопилотирования.

Приём заказов на новинку уже начался. Tesla предлагает четыре основные конфигурации Model Y — это версии Standard Range, Long Range RWD, Long Range AWD и Performance.

Начальная комплектация Model Y Standard Range предполагает использование заднего привода. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает 5,9 секунды. Максимальная скорость достигает 190 км/ч. Заявленный запас хода — 370 км. Цена начинается с $39 000, а поставки стартуют в 2021 году.

Далее следует модификация Model Y Long Range RWD с задним приводом. У этой версии на разгон до «сотни» уходит 5,5 секунды. Максимальная скорость — 210 км/ч. На одной подзарядке машина может проехать до 480 км. Цена — от $47 000; поставки начнутся осенью 2020-го.

Вариант Model Y Long Range AWD с полным приводом ускоряется с 0 до 100 км/ч за 4,8 секунды. Максимальная скорость — 215 км/ч, запас хода — 450 км. За такую комплектацию придётся заплатить не менее $51 000.

Наконец, наиболее производительная модификация Model Y Performance набирает «сотню» за 3,5 секунды. Максимальная скорость достигает 240 км/ч, а запас хода заявлен на уровне 450 км. Цена составляет от $60 000. Эта модель, как и версия Long Range AWD, выйдет осенью следующего года.



