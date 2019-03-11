Электрокар Porsche Taycan привлёк более 20 000 потенциальных покупателей

Исполнительный директор Porsche Оливер Блуме (Oliver Blume) сообщил о том, что интерес к полностью электрическому спорткару Taycan со стороны потенциальных покупателей превзошёл ожидания.

Напомним, что названный автомобиль ранее был известен под кодовым именем Mission E. Электрокар имеет полный привод и 800-вольтную архитектуру. Утверждается, что зарядить литий-ионную батарею до уровня, достаточного для преодоления 100 километров пути (в цикле NEDC), можно в течение всего четырёх минут.

Два синхронных электродвигателя с возбуждением от постоянных магнитов суммарной мощностью свыше 600 лошадиных сил разгоняют электрический спорткар до «сотни» менее чем за 3,5 секунды. Запас хода на одной подзарядке достигает 500 км.

По словам господина Блуме, уже более 20 000 клиентов внесли по 2500 евро/долларов, подтвердив тем самым желание стать обладателями Taycan. Официальная презентация коммерческой версии электромобиля состоится в сентябре. Цена составит от 90 000 до 130 000 долларов США .

На фоне такого высокого интереса к новинке марка Porsche будет вынуждена нарастить производственные мощности.

Было также отмечено, что к 2025 году Porsche рассчитывает довести долю электрифицированных автомобилей до 50 % в общем объёме продаж. Речь идёт как об электрокарах, так и о гибридных моделях.



