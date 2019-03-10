В Тернополе 13-летняя девочка за рулем Subaru устроила ДТП и находится в коме

В результате ДТП она получила тяжелые травмы.

13-летняя жительница Тернополя, сев за руль автомобиля Subaru, устроила ДТП, столкнувшись с Volkswagen Passat. Сейчас ребенок находится в коме.

ДТП произошло вечером 9 марта, сообщает dtp.kiev.ua.

"За рулем Subaru была 13-летняя девочка. В результате ДТП она получила тяжелые травмы и была госпитализирована в Тернопольскую областную детскую больницу. Как сообщают медики, сейчас пострадавшая девушка находится в коме", - говорится в сообщении.