Mazda показала гибридный кроссовер с ноликом

Mazda показала гибридный кроссовер с ноликом

«Тридцатка» построена на той же платформе Skyactiv-Vehicle Architecture, что и Mazda3. В линейке силовых агрегатов будут бензиновые и дизельные двигатели, а также Skyactiv-X — бензиновый двигатель с механическим нагнетателем, степенью сжатия 15,0:1, работающий по циклу SPCCI — Spark Plug Controlled Compression Ignition (воспламенение от сжатия с помощью свечи зажигания). По словам производителя, эта технология позволяет сочетать преимущества как бензиновых, так и дизельных моторов, и существенно экономит топливо.

Mazda показала гибридный кроссовер с ноликом

Бензиновые двигатели оснащаются системой Mazda’s M Hybrid — вспомогательным электродвигателем, который обеспечивает работу навесного оборудования при заглушенном ДВС, помогает при старте и запасает энергию в 24-вольтовую литиевую батарею при торможении.

Трансмиссия может быть автоматической или механической, в ней всегда будет шесть ступеней, а крутящий момент передается на все четыре колеса. Безопасность обеспечивается интеллектуальной системой курсовой устойчивости GVC Plus, распределяющей нагрузку на оси в поворотах. Сроки появления в продаже, комплектации и цены пока не объявлены.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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