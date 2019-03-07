Показан облик будущих моделей Subaru

Агрессивно выглядящий компактный кроссовер несет на себе большое количество внедорожных черт: высокий клиренс, короткие для этого класса свесы и массивную пластиковую защиту крыльев, днища и порогов. Внешний вид VIZIV Adrenaline напоминает брендовые кроссовки, в которых удобно заниматься активным отдыхом, но и в офисе появиться не стыдно.

Инженерной инновацией является конструкция крыши концептуального автомобиля. Она выполнена как часть силового каркаса кузова, гораздо более жесткого, чем обычно. О том, как эти идеи будут воплощены в серийных моделях, производитель не сообщает.

В 2014 году компания Subaru переформулировала дизайн всех своих автомобилей в новый общий стиль «Dynamic x Solid» (энергичный и цельный). Линейка концептов VIZIV соответствует новой философии — Bolder (смелее).

Для сравнения — Subaru Forester 2014



