Автосалон в Женеве 2019: Bentley Bentayga Speed.

Осенью 2015 года представление первого в истории Bentley внедорожника начали с версии с мотором W12. Топовая Bentayga имела под капотом 608 л.с. и 900 Н*м. Разгон до сотни у нее занимал 4,1 секунды, а максимальная скорость достигала 301 км/ч.

Автосалон в Женеве 2019: Bentley Bentayga Speed.

Позже появились Bentley Bentayga попроще – с мотором V8 и дизелем. А на Женевском автосалоне показали новую модификацию, которая взойдет на вершину линейки. Bentayga Speed комплектуется уже знакомым мотором W12, однако его отдачу увеличили с 608 до 635 л.с. Крутящий момент остался тем же, что и был до форсировки.

Автосалон в Женеве 2019: Bentley Bentayga Speed.

В результате максимальная скорость автомобиля выросла до 306 км/ч. Это на 1 км/ч больше, чем может развить другой люксовый кроссовер из империи Volkswagen – Lamborghini Urus. В разгоне до сотни он, правда, остался быстрее: 3,6 секунды у «итальянца» против 3,9 секунды у «британца».

Автосалон в Женеве 2019: Bentley Bentayga Speed.

К слову, в перечне серийных внедорожников, укладывающихся в разгоне от нуля до 100 км/ч в четыре секунды, есть еще несколько имен. Это Jeep Grand Cherokee Trackhawk (717 л.с. и 3,7 секунды), Porsche Cayenne Turbo (550 л.с. и 3,9 секунды), Mercedes-AMG GLC 63 S (510 л.с., 3,8 секунды).

Автосалон в Женеве 2019: Bentley Bentayga Speed.

Bentley Bentayga Speed отличается от обычной версии с мотором W12 оригинальным басовитым выхлопом, более жесткой подвеской, перенастроенными 8-ступенчатым автоматом, полным приводом и системой подавления кренов. Кроме того, машине положена особая отделка интерьера с надписями Speed.

Снаружи новую версию выдают затемненные фары, спойлер над пятой дверью и 22-дюймовые колеса.

Автосалон в Женеве 2019: Bentley Bentayga Speed.
Автосалон в Женеве 2019: Bentley Bentayga Speed

Теперь это самый быстрый серийный внедорожник в мире.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Bentley.


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